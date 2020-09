Sicilia, sposa ustionata dalla fiammata del flambè. E' grave

13/09/2020 19:28:00

Lo ricorderà per sempre, non solo perché è stato il giorno del suo matrimonio, ma perchè è stata investita sul viso dalla fiammata del flambé preparato dal maitre quando gli sposi sono arrivati in sala. È successo in una sala trattenimenti di Trabia, nel Palermitano.

E' stato lo sposo di Partinico il primo ad intervenire e spegnere le fiamme. La giovane sposa, originaria di Borgetto, si trova ricoverata al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo.

Dopo essersi posizionati davanti al banco per la foto di rito, il maître ha iniziato ad armeggiare sul padellone. Quando lo ha acceso è partita una fiammata che ha colpito in pieno volto la sposa e poi sul capo e sul vestito. La donna ha riportato ustioni al viso e sulla porzione superiore del corpo, indagano i carabinieri.