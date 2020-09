Un dipendente della scuola ha il Coronavirus. Chiuso il Nosengo di Petrosino

16/09/2020 09:50:00

Uno dei dipendenti della scuola ha il Coronavirus. Chiuso a scopo precauzionale l'Istituto comprensivo "Nosengo" di Petrosino.

Come si legge in una circolare della scuola l'istituto oggi è chiuso in attesa di disposizioni dall'Asp di Trapani. Uno dei lavoratori della scuola è infatti risultato positivo al Covid e sono stati fatti i controlli alle persone con cui è entrato in contatto.

Il Nosengo prevede di cominciare le lezioni in presenza il 24 settembre. C'è da dire che gli insegnanti hanno svolto tutte le attività collegiali a distanza, non recandosi a scuola, quindi non sono venuti a contatto con il dipendente positivo al Covid. A breve si aspettano le comunicazioni dall'Asp per capire il da farsi.

Intanto a Marsala chiuso momentaneamente anche un salone di bellezza.

Qui invece tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Sicilia e in provincia di Trapani.