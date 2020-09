Birgi. I voli “spariti” di Ryanair, le polemiche a Marsala. E oggi si aprono le buste per ...

30/09/2020 06:00:00

Acque sempre agitate attorno all'aeroporto di Trapani Birgi. La crisi dello scalo continua ancora oggi, come in tanti altri piccoli aeroporti falcidiati dall’emergenza Covid.



Al “Vincenzo Florio” non si respira aria tranquilla, soprattutto dopo le notizie dei voli “spariti” di Ryanair per ottobre. In più ci si mette la campagna elettorale a Marsala dalla quale sono venute fuori polemiche e scontri tra il sindaco Alberto Di Girolamo e il manager di Airgest Salvatore Ombra e il candidato sindaco Massimo Grillo. Oggi intanto si aprono le buste della continuità territoriale.

I voli “spariti di Ryanair”





Tutto è partito da diverse segnalazioni alla redazione di Tp24. Sul sito di Ryanair - ci hanno scritto molti lettori - è impossibile prenotare voli da e per Trapani a partire dal prossimo 24 Ottobre. Abbiamo verificato ed in effetti è così. Ryanair sembra che abbia cancellato tutti i voli, sia per Pisa, per Milano Bergamo che per Bologna.

Notizie dalla compagnia non arrivano, Ryanair è abituata, con gli aeroporti minori, ad usare le maniere dirette senza tanti annunci (e a Trapani lo sappiamo bene).

Potrebbe anche darsi che la compagnia deve caricare i nuovi orari invernali, che partono solitamente a fine Ottobre.

Certo è che il 24 Ottobre, ad esempio, chiude la base Ryanair di Dusserdolf, e che la compagnia sta tagliando basi, collegamenti e posti di lavoro, a causa dell'emergenza economica legata al coronavirus.

Ryanair punta invece molto su Palermo, dato che a fine Ottobre aumenteranno i collegamenti con Milano Malpensa (22 settimanali).

"In questo momento non è possibile effettuare prenotazioni dei voli Ryanair da e per Trapani - conferma Salvatore Ombra, presidente di Airgest - e il motivo credo che sia uno solo: i debiti dei due Comuni, Castelvetrano e Pantelleria, che rischiano di pregiudicare l'operatività dell'aeroporto e il rapporto con Ryanair". Airgest aspetta novità nei prossimi giorni, ma le possibilità che Ryanair se ne vada sono molto concrete.

Intanto si aspettano le sei rotte in continuità territoriale. Oggi saranno aperte le buste per le tratte sociali, i collegamenti per raggiungere a prezzi contingentati da Trapani Trieste (massimo 45 euro per tratta più Iva e tasse aeroportuali), Parma (massimo 45), Perugia (massimo 35), Brindisi (massimo 35), Ancona (massimo 35) e Napoli (massimo 35). Alla gara – per un accordo che partirà il 1° novembre – hanno partecipato TayaranJet, Albastar e Dat, ma Ryanair ha fatto ricorso.

Le polemiche a Marsala



Ultimi giorni caldi di campagna elettorale a Marsala, che inevitabilmente ha coinvolto anche lo scalo. La polemica è montata sui social, ha fatto capolino in tutte le coalizioni, è stata ripresa da sia da Salvatore Ombra, che si è sentito offeso, che dallo stesso Grillo.

Ma di cosa si è trattato nello specifico? Alberto Di Girolamo, sindaco uscente ricandidato alla guida della città, ha spiegato, l’inopportunità del voto a Grillo che ha messo nella sua squadra di esperti l’attuale presidente di Airgest, Ombra.





“Ciò che contesto è l’atteggiamento della presidenza dell’Airgest, perché quando si ricopre un ruolo istituzionale che deve essere super partes – proprio perché l’Aeroporto non è una proprietà privata ma è un bene comune - non ci si schiera politicamente con nessuno. Voglio ribadire che il Comune di Marsala sotto la mia gestione ha sempre rispettato gli impegni sul co-marketing. Agli smemorati voglio, inoltre, ricordare che la mia Amministrazione si è assunta l'onere di tenere in vita l'aeroporto di Birgi quando tutti lo davano per morto e sepolto” sono state le parole di Di Girolamo.

Grillo in una lettera ha parlato di “rapporti tra il comune e l’ente” che “non cambieranno in alcun modo e saranno sempre improntati ad una sana e leale collaborazione nell’interesse esclusivo della collettività. Non pratico la vendetta nella mia vita privata, men che meno intendo farlo in quella pubblica. Il mio modo di intendere la vita non è questo, come non è questo il mio modo di intendere la politica".

Il processo

Ieri giravano notizie fuorvianti sul processo per gli amministratori dell'Airgest. Il processo inizierà il 16 Ottobre 2020, davanti il Tribunale di Trapani, Sezione Penale in composizione collegiale, Presidente la Dott.ssa Daniela Troja.

Nell'ultima udienza, a Luglio, il Gup Brignone ha disposto il rinvio a giudizio per i 15 imputati coinvolti nell’inchiesta. La vicenda ruota attorno all’accordo di co-marketing per assicurare la permanenza nello scalo della compagnia Ryanair. Dall’inchiesta, avviata in seguito ad una denuncia del Movimento Cinque Stelle e coordinata dal sostituto procuratore Rossana Penna, sarebbe emersa una gestione illecita delle risorse versate dai Comuni che hanno aderito all’accordo.