Nasce a Marsala il circolo di "Gioventù Nazionale"

03/10/2020 19:00:00

Nasce a Marsala, Gioventú Nazionale. I giovani militanti di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Incaricato a formare il circolo di GN a Marsala e Petrosino è, il giovane militante, Walter Sorrentino.

"La nascita del progetto di Gioventú Nazionale a Marsala - dichiara Walter Sorrentino, portavoce di GN - vuole essere un appello ai giovani ad un rinnovato protagonismo nella vita politica, un invito ad esercitare un ruolo attivo nella vita democratica del paese e a rappresentare con forza le istanze delle nuove generazioni, con uno sguardo più ampio e lungimirante verso il futuro.

Con gli amici del nuovo circolo di Fratelli d‘Italia Marsala Petrosino 'E. Palminteri' con il presidente Francesco Perri e con tutta la classe dirigente del partito, sono certo di poter consolidare la realtà giovanile del nostro partito in tutto il nostro territorio."



"Incarichiamo Walter Sorrentino ad un importante compito, - dichiara Michele Ritondo, portavoce Provinciale di GN - riunire sotto il simbolo di Gioventú Nazionale tutti quei giovani, dai 14 ai 32 anni, che non accettano di seguire il pensiero unico e che con grande entusiasmo decidono di mettere il proprio tempo libero a disposizione della comunità. Ci occorre un Idea di Italia! Ben radicati nella nostra storia, guardiamo al futuro! Buon lavoro Walter."

"Continua la crescita del movimento giovanile in provincia di Trapani - afferma Antonio Piazza, Portavoce Sicilia Occidentale di GN - tutto questo grazie a una proficua collaborazione tra coordinamento provinciale e regionale. Insieme con Michele abbiamo puntato sul giovane Walter per guidare i nostri giovani militanti nei comuni di Marsala e Petrosino, realtà pronta a cogliere le opportuna delle prossime amministrative. Il giovane Walter è pronto a schierarsi in prima linea. Auguro a lui e tutta la dirigenza provinciale di Trapani un buon lavoro. Amici marsalesi, sostenete Fratelli d'Italia!"