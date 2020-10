Coronavirus in Sicilia, bimba di 18 mesi ricoverata al "Di Cristina". Cinque studenti positivi nell'agrigentino

19/10/2020 09:05:00

Coronavirus in Sicilia

Una bambina di Riesi di 18 mesi è risultata positiva al Covid-19 ed è stata trasferita da un’ambulanza del 118 all’ospedale pediatrico «Di Cristina» di Palermo.

La piccola è stata prima trasportata al pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è arrivata con febbre alta e convulsioni. Una volta sottoposta a tampone per coronavirus è risultata positiva. Da qui è stato disposto il trasferimento all’ospedale «Di Cristina» individuato come centro per il ricovero dei piccoli pazienti Covid.

E sono cinque gli studenti risultati positivi al test rapido per il Covid-19 nell'Agrigentino. I ragazzi frequentano scuole diverse: in particolare, uno la scuola media e un altro la scuola superiore ad Agrigento. Altri compagni di scuola, dopo i primi esiti, sono risultati positivi. In tutto sono 5 tra quelli che hanno fatto il test, ma si attendono altri esiti.