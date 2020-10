Marsala, Grillo fa marcia indietro sulla pista ciclabile. La soddisfazione di Linda Licari 

19/10/2020 16:30:00

La passeggiata di ieri mattina allo Stagnone è stata proficua. Voglio ringraziare tutti i liberi cittadini che si sono mobilitati a difesa della pista ciclopedonale dello Stagnone. È stata una passeggiata pacifica per godere della bellezza del luogo, una Riserva unica al mondo che merita di essere vissuta lontano dalle auto, in bicicletta, in passeggiata e dai runners sempre più numerosi, in libertà e in sicurezza.



Siamo felici che stamattina siano stati tolti i sacchi neri sulla segnaletica verticale, sistemato i segnali barbaramente abbattuti e riposizionati i picchetti con la fascia rossa e bianca per delimitare la pista ciclopedonale ancora in corso d’opera.

Ci saremmo aspettati un comunicato che spiegasse alla città chi e perché avesse arbitrariamente “sospeso” senza alcuna ordinanza il senso unico e tolto i picchetti.

Tutti noi senza alcuna bandiera politica, da liberi cittadini, Chiediamo al Sindaco Grillo di fare un passo indietro e non chiedere Varianti per modificare questo prezioso progetto per la nostra città, la prima pista ciclopedonale della città. Non torniamo indietro. Continuiamo con il progresso e lo sviluppo di servizi verso una città sempre più Europea.

Confidiamo perché ci sia sempre trasparenza e che il Sindaco, visto che non abbiamo visto alcuna ordinanza sul ripristino del doppio senso di marcia, possa fare i dovuti accertamenti su chi ha coperto la segnaletica verticale e tolto i picchetti posizionati precedentemente dagli operai della ditta.

Prof.ssa Linda Licari