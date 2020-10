Sicilia, articoli di cartoleria non sicuri. Quattro i sequestri delle Fiamme Gialle

21/10/2020 11:30:00

La Guardia di Finanza di Carini ha scoperto quattro cartolibrerie - due a Carini, una a Capaci ed una ad Isola delle Femmine - in cui erano posti in vendita 104 prodotti per la scuola e per il tempo libero, tra cui album da colorare, matite, zaini, slime, temperamatite, borracce termiche e puzzle, non conformi agli standard qualitativi e provenienza privi dei requisiti di conformità alle normative europee e nazionali sulla sicurezza. e quindi pericolose per la salute dei più piccoli.

Il sequestro della merce ha anche comportato, a carico di ogni commerciante, sanzioni di tipo amministrativo sino ad un massimo di 25

mila euro. L’attività testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori.