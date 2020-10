Marsala, diffamazione: Rapisarda "perdonato" un'altra volta

21/10/2020 07:48:00

Ancora una volta (ed è la terza) le doti diplomatiche dell’avvocato Vincenzo Forti hanno avuto come effetto quello di “stoppare” un processo per diffamazione per alcuni commenti su facebook che vedeva protagonista, come imputato, un attivista del M5S marsalese, Franco Rapisarda.

Questi, infatti, nel 2018, fu querelato dal sindaco di Petrosino per quello che scrisse sul popolare social network. Frasi che il primo cittadino ritenne diffamatorie.

Adesso, però, davanti al giudice monocratico di Marsala Bruno Vivona, il processo si è concluso con la remissione di querela da parte del primo cittadino petrosileno.

E ciò grazie all’opera di mediazione messa in atto dall’avvocato difensore Vincenzo Forti, che ha “trattato” con il legale della controparte, l’avvocato Valerio Vartolo. Trattative sfociate nel ritiro della denuncia. “Massima stima per il sindaco Gaspare Giacalone – ha commentato l’avvocato Forti dopo che il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere – perché ha mostrato alti valori etici, rimettendo la querela senza chiedere danni. Gratitudine, naturalmente, da parte del mio assistito”. Una dozzina di giorni fa, davanti al giudice Matteo Giacalone, era stato l’ex candidato sindaco del M5S Antonio Angileri a rimettere, sempre grazie alle doti diplomatiche dell’avvocato Forti, intervenuto in sostituzione del collega Peppe Gandolfo, un’altra querela contro Rapisarda. Angileri aveva deciso di tutelare la sua immagine rivolgendosi alla magistratura a seguito di frasi ritenute offensive pubblicate dal Rapisarda su facebook. La querela, nel dicembre 2019, era sfociata nella sentenza del Gip Riccardo Alcamo, che emise un decreto penale di condanna (sanzione pecuniaria). Sempre l’avvocato Forti, lo scorso luglio, era riuscito a far rimettere al deputato nazionale del M5S Piera Aiello la querela per diffamazione sporta nel 2018 contro il 51enne marsalese Diego Linares per alcune frasi che questi aveva scritto su facebook. Anche in questo caso, il ritiro della denuncia ha avuto, ovviamente, l’effetto di “stoppare” il processo. “Non luogo a procedere” per remissione di querela.