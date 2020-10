Trapani: aggredito da un cane randagio, chiede i danni all'Asp e al Comune

22/10/2020 09:20:00

E’ stato aggredito a Rilievo da un cane randagio e chiede i danni all'Asp e al Comune di Trapani.

Il fatto è accaduto nella frazione trapanese il 16 aprile del 2016. L'uomo ha sostenuto di essere stato aggredito e morso da un cane e sin dal mese di giugno di quell'anno, ha iniziato a chiedere il risarcimento danni per quanto subito, per un ammontare di 11.125 euro.

L'azienda sanitaria ha sempre respinto ogni accusa. Comune e Asp, infatti, potrebbero essere non responsabili se l'attacco di un cane randagio avviene in un luogo lontano e disabitato dove non è obbligatorio da parte delle autorità pubbliche vigilare costantemente la zona.

L'Asp ha nominato come legale difensore, l'avvocato Giovanna Di Maria, dirigente della stessa dell'azienda, la prima udienza è fissata per il 30 di ottobre.