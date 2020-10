Sicilia, materiale elettrico non sicuro. Denunciato dai finanzieri il titolare del negozio

27/10/2020 12:04:00

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato, in un negozio cinese, 210 prodotti elettrici (lampade led, luci natalizie, videocamere/monitor per autovetture, altoparlanti, kit di video sorveglianza ed altro materiale elettrico di uso domestico) non conformi agli standard di sicurezza previsti della normativa vigente, in quanto privi della documentazione tecnica e degli estremi identificativi dell’importatore, nonché riportanti istruzioni per l’uso non in lingua italiana.

Il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di €.10.500 fino a un massimo di oltre €. 31.500.

L’attività testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori.