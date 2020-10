Sicilia, vende pane in strada ma è abusivo. Denunciato dalle Fiamme Gialle

28/10/2020 14:04:00

I Finanzieri di Palermo hanno sequestrato circa 20 Kg di pane ad un soggetto intento alla vendita abusiva, all’altezza di via Paruta, in violazione a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18 in materia di commercio sulle aree pubbliche.

Oltre al sequestro amministrativo i militari operanti hanno provveduto a segnalare il trasgressore per l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo €. 154 a un massimo di €. 1.549.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta l’area

metropolitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché a tutela della salute dei consumatori e dei commercianti che operano nel rispetto delle norme.