Arrivano i nuovi treni in Sicilia. Musumeci: prosegue la “cura del ferro”

28/10/2020 02:35:00

«Saranno operativi già dai prossimi giorni i nuovi tre treni “Pop” che oggi abbiamo preso simbolicamente in consegna a Messina.

La Regione Siciliana li ha acquistati nell’ambito della ‘cura del ferro’ che abbiamo voluto e varato per i trasporti nella nostra Isola. Tale sforzo da oltre 300 milioni di euro ci porterà ad avere in esercizio ben 21 di questi treni di ultima generazione, a cui si aggiungono un'altra ventina di treni elettrici o ibridi. Ma le vetture non bastano. Il mio governo, in parallelo, è impegnato nella sfida dell’ammodernamento infrastrutturale della rete ferroviaria siciliana, per colmare il divario ancora troppo ampio con il resto d’Italia».



Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la consegna da parte di Trenitalia di tre nuovi treni “Pop” per la flotta dell’Isola. Ad accogliere simbolicamente i convogli, alla stazione centrale di Messina, si è recato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Presenti anche l’assessore alla Funzione pubblica Bernardette Grasso, il deputato Danilo Lo Giudice e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Messina Salvatore Mondello.

«Entro dicembre - spiega l’assessore Falcone - si aggiungeranno altri quattro “Pop” ai treni che riceviamo oggi. Un chiaro segnale dell'impegno del governo Musumeci per dare finalmente efficienza e dignità ai trasporti ferroviari in Sicilia. Abbiamo voluto dei convogli confortevoli e tecnologicamente all'avanguardia, muniti di snack a bordo, tavolinetti per i passeggeri e spazi che consentono di imbarcare fino a otto biciclette. Investendo le nostre risorse su programmi chiari e innovativi, stiamo passo dopo passo cambiando la mobilità su ferro nell’Isola».