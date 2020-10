29/10/2020 18:51:00

Scherma: Nella sciabola convocati in nazionale i mazaresi Giuseppe e Salvatore Pugliese

Lo Sport a livello nazionale e mondiale sta vivendo un momento storico delicato che inevitabilmente condiziona anche il modo stesso di vivere ed interpretare allenamenti o competizioni ad esso legate.

Nonostante tutto, la scherma mazarese non ha mollato e finalmente si ritorna a parlare di scherma e di nazionale grazie a due convocazioni di grande prestigio che confermano quanto di buono espresso fino ad oggi.

E’ appena giunta, infatti, la convocazione per il ritiro della Nazionale U20 di Sciabola Maschile del Maestro Giuseppe Pugliese come componente dello staff Tecnico e del figlio Salvatore come atleta di interesse.

I due mazaresi saranno impegnati al ritiro che si terrà a Roccaporena - Fraz. Di Cascia (PG) dal 16 al 22 Novembre c.a.

Un segnale importante che, dopo le precedenti convocazioni di Agosto ed Ottobre, lasciano ben sperare per il futuro della scherma mazarese che da anni è il fiore all’occhiello della Città di Mazara del Vallo e della Sicilia.