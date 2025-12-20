Volley A2: il Marsala Volley in cerca della svolta contro le lombarde del Casalmaggiore

20/12/2025 10:38:00

La Sigel Seap Marsala Volley si prepara a tornare sul taraflex amico del PalaSanCarlo per quella che, senza mezzi termini, si preannuncia come la sfida della verità. Nella quinta giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 Tigotà, le azzurre ospiteranno la epiù Casalmaggiore, in un match che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. Il roster di Coach Lino Giangrossi viene da un periodo opaco caratterizzato da tre battute d’arresto consecutive: le amare sconfitte interne contro Costa Volpino e Trentino, seguite dal recente k.o. in terra pugliese contro Melendugno. Tre passaggi a vuoto che hanno rallentato la corsa delle marsalesi, ma che non hanno scalfito la voglia di reagire di un gruppo che sa di valere molto più di quanto espresso nelle ultime uscite. L’obiettivo dichiarato è uno solo, la vittoria piena. Conquistare l'intera posta in palio è una necessità di classifica, fondamentale per posizionarsi al meglio in vista della seconda fase della stagione. Il precedente dell’andata sorride a Marsala, un netto 3-0 che dimostrò in quel frangente la superiorità tecnica e tattica delle lilibetane, un ricordo che oggi deve trasformarsi in benzina per il motore azzurro.

"Sappiamo bene quanto sia importante questa gara casalinga contro Casalmaggiore, dichiara nel pre partita la regista lilibetana Florencia Ferraro. L’umore del gruppo è alto e c’è tanta voglia di riscatto. Nulla è perduto, tutto è ancora da giocare. Un appello desidero farlo ai nostri tifosi: vi aspettiamo numerosi al palazzetto per sostenerci e spingerci insieme verso un grande risultato". Il gruppo squadra ha trascorso l'intera settimana in palestra sotto la guida attenta di Coach Giangrossi e dello staff tecnico, le atlete hanno analizzato gli errori recenti, lavorando sulla tenuta mentale e sulla continuità del gioco nella consapevolezza che questa partita rappresenta un investimento sul futuro dell'intera stagione sportiva della società lilibetana.

L'appuntamento al Pala San Carlo di Marsala è fissato per domenica 21 dicembre. Il match con inizio alle ore 16:00 verrà diretto dal Sig. Giuseppe Resta coadiuvato dal Sig. Massimo Ancona. Il VideoCheck verrà gestito dalla Sig.ra Vera D'Avola. Di seguito le interviste prepartita:



