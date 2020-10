30/10/2020 12:25:00

Continua l'impegno del club Rotaract di Marsala nella distribuzione di DPI per contribuire al contenimento della diffusione del Covid-19.

Il club in sinergia con la Silvano Antincendi ha donato 170 mascherine per bambini all'associazione Movimento per la vita di Marsala, favorendo più sicurezza per i piccoli nelle scuole.



All'associazione è stata inoltre consegnata la bottiglia del progetto distrettuale "Centesimi per Vincere" finalizzato a debellare la poliomielite nel mondo.