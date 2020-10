Erice. Parcheggi a pagamento e dipendenti Soes. Interrogazione di Mannina

30/10/2020 13:10:00

La consigliera comunale di Erice, Simona Mannina, torna ad intervenire sulla questione dei parcheggi a pagamento ad Erice e la situazione dei lavoratori della Soes.

Mannina, con un'interrogazione, chiede all'amministrazione comunale cosa intende fare “in merito alla futura gestione dei parcheggi a pagamento; come intende tutelare i dipendenti della SOES, assicurando la continuità del rapporto di lavoro oltre che la salvaguardia delle attuali condizioni del contratto di lavoro (livello occupazionale); se non è il caso di valutare, nelle more del procedimento, la richiesta di un'ulteriore proroga alla SOES, magari fino alla scadenza naturale del contratto”.