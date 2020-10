Sicilia, le Fiamme Gialle sequestrano 5mila prodotti tra mascherine non sicure e giocattoli contraffatti 

31/10/2020 10:30:00

Sono circa cinque mila gli articoli tra mascherine chirurgiche non sicure e giocattoli contraffatti in vendita in un negozio cinese, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo.

Nello specifico, i militari hanno sequestrato 2.769 giocattoli contraffatti e 2000 mascherine chirurgiche sprovviste della indicazione della provenienza di fabbricazione e senza alcuna indicazione circa la sicurezza sanitaria.

I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato, tutto il materiale destinato alla vendita in un emporio di via Oreto.

Il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di esibire le relative fatture d’acquisto, i giocattoli inoltre raffiguravano personaggi di cartoni animati “Disney”, “Marvel” e “L.O.L.”, diversi da quelli originali, contraffatti in quanto, ec ondelle evideni imperfezioni riguardo alla manifattura, data la scadente qualità dei materiali utilizzati. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di tutta la merce alla denuncia all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’attività.