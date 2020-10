Marsala, sta meglio il consigliere Andrea Marino 

31/10/2020 07:53:00

Il consigliere comunale, neo eletto a Marsala, Andrea Marino, sta bene. Raggiunto telefonicamente dalla redazione di Tp24, ha ribadito che si trova ricoverato a Trapani, presso l’ospedale Sant’Antonio Abate, dove ha subito un piccolo intervento al cuore.

Marino smentisce le voci di ricovero per Covid e tiene a sottolineare: “Sto bene, ho avuto un problema ad una vena, ho subito un piccolo intervento e tornerò in consiglio appena sarà possibile. Non ho contratto il Covid, le voci sono infondate”.

Marino oltre a consigliere comunale entrante a Sala delle Lapidi è stato consigliere a Petrosino, carica che ha lasciato per la quinta città della Sicilia: “La politica è una mia passione, un servizio per la comunità che presto tornerò a servire”.