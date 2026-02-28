Il bagno per Mondello "libera". Ma ci sono le incognite

28/02/2026 15:45:00

Un bagno simbolico per celebrare la fine di un’epoca.

A Mondello, davanti al mare ancora freddo di fine febbraio, si sono ritrovati Ismaele La Vardera, Massimo Giletti e Matteo Hallissey insieme a cittadini e turisti per festeggiare quella che molti definiscono una “svolta storica”: la revoca della concessione demaniale alla società Italo-Belga, che per oltre un secolo ha gestito gran parte del litorale.

Ma tra simboli e slogan, la vera domanda resta una: chi gestirà la spiaggia questa estate?

Il decreto della Regione: sgombero o ricorso

Il provvedimento firmato dal dirigente Calogero Beringheli parla chiaro. La società concessionaria dovrà sgomberare e ripristinare le aree entro 60 giorni dalla notifica del decreto, riconsegnandole alla Regione. In caso contrario, scatterà un’ingiunzione formale.

Non solo. L’atto prevede la possibilità di ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

La partita, insomma, è appena cominciata.

La difesa dell’Italo Belga: pronti a impugnare

La Mondello Immobiliare Italo Belga, in una nota, ha fatto sapere che esaminerà il decreto con i propri legali e adotterà “ogni iniziativa a tutela dei propri diritti”, comprese le impugnazioni previste e l’apertura di un contenzioso davanti ai tribunali amministrativi.

Tradotto: il ricorso è praticamente certo.

Se verrà chiesta anche la sospensiva, i giudici amministrativi potrebbero pronunciarsi in tempi relativamente brevi sulla fase cautelare. Per la sentenza di merito, però, i tempi si allungano. E resta sempre aperta la strada del Cga per un eventuale secondo grado.

L’estate 2026 appesa ai tempi del Tar

Mentre in riva al mare si brinda alla “spiaggia liberata”, la stagione balneare è tutta da scrivere.

L’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, ha parlato della possibilità di concessioni temporanee di 90 giorni per salvare l’estate 2026. Una soluzione ponte, in attesa dell’adozione e approvazione definitiva del Pudm, il Piano di utilizzo del demanio marittimo.

Anche l’assessore comunale all’Urbanistica, Maurizio Carta, conferma la linea: la proposta di Pudm, già sottoposta a contributi e osservazioni, può costituire una guida per le concessioni brevi, previo parere di conformità del Comune.

Cosa prevede il Pudm per Mondello

Il piano individua, oltre ai tratti già destinati alle forze dell’ordine, sei nuovi lotti da circa 3.000 metri quadrati ciascuno, intervallati da porzioni di spiaggia libera di circa 100 metri lineari.

Un concessionario non potrà aggiudicarsi più di due lotti. E dovrà occuparsi anche della pulizia e del mantenimento delle spiagge libere limitrofe.

Una redistribuzione che punta ad ampliare gli spazi pubblici e limitare concentrazioni monopolistiche.

Il nodo dell’antico stabilimento

Resta aperta la questione più delicata: l’antico stabilimento balneare.

L’immobile è escluso dal Pudm. Secondo il piano, il manufatto viene stralciato e mantiene l’attuale vocazione. La gestione amministrativa resta in capo alla Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla legge regionale 3/2016.

Anche qui si profila un possibile fronte giudiziario tra società e Palazzo d’Orléans.

Schifani: “Scelte improntate a rigore e legalità”

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione, Renato Schifani, rivendicando una linea improntata al rispetto della legalità.

Schifani ha spiegato di aver trasmesso la relazione della Commissione Antimafia al dirigente generale del dipartimento Ambiente non appena ricevuta, sottolineando che la Regione, con il supporto del parere dell’Avvocatura dello Stato, ha adottato “provvedimenti rigorosi e improntati alla massima fermezza”.

Una scelta che segna un punto politico forte, ma che ora dovrà reggere all’urto del contenzioso amministrativo.

Festa e incertezza

La foto del bagno simbolico resterà negli archivi come l’immagine di una rottura con il passato.

Ma tra decreti, ricorsi, concessioni temporanee e Pudm ancora da adottare, Mondello oggi è sospesa tra liberazione e incertezza.

L’estate 2026 si avvicina.

E la spiaggia più iconica di Palermo aspetta ancora di sapere chi monterà lettini e ombrelloni.



