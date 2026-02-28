Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
28/02/2026 10:44:00

Ultime nomine per la giunta di Massimo Grillo: entrano Canova e Foderà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/1772272243-0-ultime-nomine-per-la-giunta-di-massimo-grillo-entrano-canova-e-fodera.jpg

Mattinata di giuramenti. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si appresta a ufficializzare due nuove nomine in giunta. Un’accelerazione finale, quando ormai il calendario politico guarda già alle prossime amministrative del 2026.

 

I nuovi assessori dovrebbero prestare giuramento entro la mattinata di oggi. Si tratta di Manlio Canova e Nadia Foderà.

 

Canova in quota Miccichè

 

Il nome di Manlio Canova è stato indicato da Nicola Li Causi, referente in provincia di Trapani dell’area che fa capo a Gianfranco Miccichè. Un innesto che parla chiaramente il linguaggio degli equilibri politici regionali e dei rapporti con pezzi importanti del centrodestra siciliano.

 

Non è una nomina neutra. È un segnale. In una fase in cui le alleanze si scompongono e si ricompongono con la velocità di una riunione di condominio, Grillo continua a tessere relazioni e a tenere insieme pezzi diversi dello stesso fronte.

 

Foderà e l'area vicina a Grillo

 

L’altro ingresso è quello di Nadia Foderà, in quota al movimento Vivere la città”. Anche qui, la scelta è politica: dare spazio a un’area inventata last minute per supportare Grillo. 









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...