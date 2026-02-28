Ultime nomine per la giunta di Massimo Grillo: entrano Canova e Foderà

28/02/2026 10:44:00

Mattinata di giuramenti. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si appresta a ufficializzare due nuove nomine in giunta. Un’accelerazione finale, quando ormai il calendario politico guarda già alle prossime amministrative del 2026.

I nuovi assessori dovrebbero prestare giuramento entro la mattinata di oggi. Si tratta di Manlio Canova e Nadia Foderà.

Canova in quota Miccichè

Il nome di Manlio Canova è stato indicato da Nicola Li Causi, referente in provincia di Trapani dell’area che fa capo a Gianfranco Miccichè. Un innesto che parla chiaramente il linguaggio degli equilibri politici regionali e dei rapporti con pezzi importanti del centrodestra siciliano.

Non è una nomina neutra. È un segnale. In una fase in cui le alleanze si scompongono e si ricompongono con la velocità di una riunione di condominio, Grillo continua a tessere relazioni e a tenere insieme pezzi diversi dello stesso fronte.

Foderà e l'area vicina a Grillo

L’altro ingresso è quello di Nadia Foderà, in quota al movimento Vivere la città”. Anche qui, la scelta è politica: dare spazio a un’area inventata last minute per supportare Grillo.



