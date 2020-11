Diventerà Bellissima Marsala: "Musumeci non è incoerente"

02/11/2020 07:25:00

Il coordinamento comunale di Marsala di Diventerà Bellissima interviene "in difesa" del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a proposito dei suoi continui cambi di marcia sulla gestione dell'emergenza Covid in Sicilia.

Riteniamo che la faziosità, spesso ingiustificata, di talune testate giornalistiche locali, avverso dichiarazioni o provvedimenti o proposizioni del Presidente Musumeci, meriti una replica. Nello Musumeci viene rappresentato come un Presidente incoerente in merito alla possibilità di rivedere l'orario di chiusura forzata dei pubblici esercizi: non ha mai detto che stava per spostare l'ora di chiusura degli stessi!. Quindi non avete compreso o, peggio, avete fatto finta di non capire. Il Presidente Musumeci aveva soltanto deciso di chiedere al Governo centrale di potere prorogare, qualora ce ne fosse stata la possibilità e quindi nel caso di un rallentamento del diffondersi della pandemia, di qualche ora l'orario di apertura dei pubblici esercizi. Certo, se i numeri fossero peggiorati, non avrebbe mai preso in considerazione tale possibilità. Quindi invitiamo taluni locali organi di stampa ad informarsi bene prima di sbraitare! Qualora non fossimo stati chiari, siamo disponibili ad essere ospitati presso le vostre strutture per spiegarci di persona od avere in contraddittorio con chi non capisce o fa finta di non capire.

***

Ecco il contraddittorio. Nella gestione dell'emergenza coronavirus Musumeci si è rivelato uno dei peggiori presidenti di Regione. E' stato graziato, la prima volta, a Marzo, dal fatto che il coronavirus ha solo sfiorato l'isola. E proprio in quel momento lui voleva chiudere tutto (e lo ha fatto). Poi, da buon populista, ha cavalcato l'onda delle piccole lobby del settore turistico - alberghiero, proclamando la Sicilia come isola "covid - free". Mentre l'estate passava come se nulla fosse, non un letto è stato aggiunto negli ospedali, nè la rete ospedaliera è stata riorganizzata. Quando la realtà gli ha presentato il conto, ha tentto di dare colpa agli immigrati, con un'ordinanza che grida ancora oggi vendetta. Ancora: ha promesso aiuti alle imprese mai arrivati, mortificando chi ha bisogno di aiuto con il flop del click day. Caliamo un silenzio pietoso su come, a Marsala, le scelte per fronteggiare il Covid sono state dettate dal bisogno di non disturbare la campagna elettorale del candidato Sindaco di centrodestra, Massimo Grillo. Si può essere tifosi quanto si vuole, ma qui non si capisce, o si fa finta di non capire (gdg).