Favignana, "la casa invasa da fumo e fiamme, così ci hanno salvati"

03/11/2020 10:18:00

“Sto morendo, sto morendo”. La casa ormai era invasa dal fumo e dalle fiamme. Maria Rosa Sammartano di 57 anni, ha telefonato al fratello per chiedere aiuto. E così Leonardo Sammartano di 60 anni si è subito precipitato per prestare soccorso alla sorella. E’ accaduto, la scorsa sera, a Favignana. Ad andare a fuoco un’abitazione, nelle vicinanze della casa di reclusione.

Leonardo è riuscito a far uscire la sorella, mettendola in salvo. Poi con l’aiuto di quattro agenti della polizia penitenziaria, muniti di estintori, ha domato il rogo. “Devo ringraziare i poliziotti – dice Leonardo Sammartano – il cui intervento è stato provvidenziale”.

L’incendio si era sviluppato in cucina. Maria Rosa Sammartano aveva acceso i fornelli per preparare la cena. Poi, però, si è addormentata. In poco tempo la cucina è andata a fuoco e il fumo ha invaso le altre stanze. In preda al panico ha telefonato al fratello per dare l’allarme. Poi l’arrivo degli agenti della polizia penitenziaria e dei carabinieri.