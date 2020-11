  Marsala, raccolta alimentare del Lions Club e Croce Rossa Italiana 

03/11/2020 22:30:00

Si è conclusa con grande successo, la raccolta alimentare dal tema “Condividere il cibo è un atto d’amore” promossa, sabato 31 ottobre 2020 presso i Supermercati SISA di Via Mazzini e di contrada Bosco, dal Lions Club di Marsala presieduto da Antonino Arangio e inserita nel service

distrettuale “Aggiungi un posto a tavola”, fortemente voluto dal Governatore del Distretto 108 YB Sicilia, Mariella Sciammetta, per sostenere le famiglie bisognose del territorio.

La raccolta si è svolta in stretta collaborazione e con il supporto della Croce Rossa Italiana Comitato di Marsala. I Lions, sempre più presenti e attivi sul territorio a sostegno della comunità si sono alternati nei supermercati, nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-Covid, invitando e

consigliando i clienti nella scelta dei generi alimentari, sulla base di un elenco fornito dai volontari della Croce Rossa Italiana.

L’esito positivo della raccolta alimentare è stato ottenuto, soprattutto, grazie alla generosità e all’altruismo dei cittadini marsalesi che, in un momento di crisi dovuto anche al coronavirus, hanno acquistato e donato alimenti di prima necessità quali pasta, olio, passata di pomodoro, latte, biscotti, zucchero, legumi, omogeneizzati. Tra i benefattori il vicesindaco, Paolo Ruggieri, socio del Club e il direttore del Parco Archeologico di Lilibeo, Enrico Caruso. I generi alimentari raccolti sono stati sistemati in grandi scatole di cartone e affidati alla Croce Rossa Italiana Comitato di Marsala per la distribuzione. Il service è stato coordinato in ambito distrettuale dal delegato Daniela Cannarozzo e in ambito locale dal responsabile Pietro Di Girolamo.