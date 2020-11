L'incendio in una casa di Favignana. Il sindaco Forgione: "Grazie alla polizia penitenziaria per i soccorsi"

03/11/2020 20:40:00

"Con un messaggio inviato al direttore del carcere di Favignana e al comandante del corpo di Polizia penitenziaria ho ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale i quattro agenti che, ieri notte, si sono adoperati per soccorrere le persone in difficoltà a causa dell’incendio che aveva colpito la loro abitazione nei pressi del vecchio carcere di “San Giacomo”", lo dichiara il sindaco di Favignana Francesco Forgione dopo l'incendio in una casa dell'isola, domenica sera, in cui sono intervenuti degli agenti di polizia penitenziaria.



"Con il loro soccorso, fuori dall’orario di servizio, hanno posto fine ad un incendio che, solo grazie al loro senso civico, non ha avuto conseguenze drammatiche per le persone che si trovavano all’interno dell’abitazione nel luogo dove sono divampate le fiamme. Per questo il ringraziamento a nome dell’intera comunità".