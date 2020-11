Marsala, il Sindaco Grillo nomina il primo consulente: Briante

03/11/2020 06:43:00

Primo consuente nominato dal nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, a nemmeno un mese dalla sua elezione, e con la Giunta ancora incompleta (mancano, infatti, ancora tre assessori).

Si tratta di Renato Briante. Gli è stato conferito l'incarico di esperto in materia di solidarietà sociale. Il costo per le casse del Comune per i primi due mesi (Novembre e Dicembre) è 5.800 euro. Si aspetta poi l'approvazione del bilancio per prolungare il contratto nel 2021 per altri quattro mesi.

Questo il dettaglio dell'incarico: supporto alla predisposizione del documento di programmazione per la parte relativa alle politiche e ai servizi sociali; ottimizzazione dei servizi sociali sia in merito alla governance degli uffici e delle aree, sia per la programmazione, ordinaria e straordinaria; ridefinizione dei regolamenti operativi; inquadramento degli obiettivi strategici legati alla programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Al termine dell'incarico Briante dovrà presentare una relazione sull'attività svolta.

Comune di Marsala: nomina d... by La redazione Tp24