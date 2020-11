Meteo. Sole e bel tempo in provincia di Trapani. Le previsioni

03/11/2020 06:00:00

Continuano le giornate di bel tempo in provincia di Trapani. Oggi giornata soleggiata, e temperature primaverili nel Trapanese. Sarà bello anche domani, quando si vedrà qualche velatura, ma nulla di minaccioso.

Ecco le previsioni nel dettaglio.



martedì, 3 novembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.3°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3791m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

mercoledì, 4 novembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21.6°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3518m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.