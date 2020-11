Marsala "bella fitusa", il "bazar" dei rifiuti ad Amabilina

03/11/2020 09:30:00

Tra bazar e mercatino dell'usato. Ha queste sembianze la grande discarica che vi mostriamo nelle foto di questo articolo e che si trova nel quartiere di contrada Amabilina.

Come si può vedere, questa mattina, c'è di tutto: mobili, tavolini, sedie in plastica, materassi. Tutto accatastato come se fosse lì, in attesa di un grande falò, cosa che accade realmente, ma soprattutto in estate.

Ad oggi, nonostante le decine di segnalazioni non si è risolto il problema dell'abbandono dei rifiuti ad Amabilina. Proprio questa area più volte, infatti, è stata protagnista di Marsala "bella fitusa" su TP24.

