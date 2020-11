Trapani, beccati dalle telecamere ad abbandonare uno scaldabagno in strada. Il video 

03/11/2020 09:05:00

A Trapani c'è anche chi ha abbandonato uno scaldabagno per strada tra i cittadini ripresi dalle telecamere installate dal comune. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti nelle strade cittadine.

Attraverso le foto trappole, il personale delle Guardie Ambientale, assieme alla Polizia Municipale, sono al lavoro, spesso in orari serali e notturni, per smascherare quanti abbandonano i rifiuti per strada, spesso di fronte le proprie abitazioni.

E grazie alle telecamere sono in corso le operazioni di individuazione dei soggetti ripresi che successivamente saranno sanzionati.

“Chi sporca la città – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida – fa danni non solo al decoro urbano ma anche alle tasche di tutti i cittadini trapanesi, atteso che necessariamente bisogna sostenere ulteriori cospicue spese di bonifica”. Qui sotto le riprese di chi lascia lo scaldabagno in strada: