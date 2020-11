Trovata la mamma del neonato ucciso: ha 17 anni. Lo sgomento nel quartiere

06/11/2020 13:20:00

Gli investigatori già individuato la madre del neonato trovato morto questa mattina a Trapani, con il cranio fracassato. Si tratta di una ragazza diciassettenne che vive con i genitori. La giovane, al momento, è interrogata.

C'è un silenzio assordante nel quartiere teatro dell'orrore. Impossibile avvicinarsi allo stabile dove questa mattina in un cortile interno è stato rinvenuto il cadavere del neonato. La voglia di parlare è poca. C'è dolore e sgomento. Nel complesso residenziale dove vive la minore che ha dato alla luce il piccolo gettato poi da un balcone abitano persone perbene. Possibile che nessuno si sia accorto di niente? La ragazza vive con i genitori. Anche loro all'oscuro di tutto? Possibile che la minore abbia fatto tutto da sola? Domande alle quali dovrà trovare risposte l'indagine della polizia che ha già provveduto ad ascoltare i condomini alla ricerca di elementi per far luce sulla vicenda. Resta però l'orrore per una vita appena sbocciata e subito stroncata. Ma tutto questo non si sarebbe potuto evitare?