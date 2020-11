Neonato ucciso a Trapani, la mamma della ragazza in casa ma non si è accorta di nulla

07/11/2020 15:23:00

Nuovi particolari emergono sull'orrore di via De Stefano. Al momento del parto, la studentessa di 17 anni accusata di aver gettato dalla finestra della sua cameretta il bambino, non era da sola in casa. C'era, infatti, la mamma. La donna, però, quando la figlia si è chiusa in bagno stava dormendo e non si sarebbe accorta di nulla come ha raccontato alla polizia.

Ma nell'appartamento al quinto piano di un elegante complesso residenziale, alla periferia di Trapani, quando gli agenti hanno bussato alla porta era presente anche la donna delle pulizie. Quest'ultima, però, sarebbe arrivata quando ormai si era consumata la tragedia. Una delle due donne ha gettato i panni sporchi di sangue nel cassonetto della spazzatura collocato davanti al palazzo.

Chi ha fatto questo alla polizia ha detto che pensava che la minorenne avesse avuto un forte ciclo mestruale e non che avesse dato alla luce il bambino nel bagno di casa. Il neonato poi è stato gettato dalla cameretta della studentessa. Sul davanzale gli uomini della Scientifica hanno riscontrato tracce di sostanze ematiche