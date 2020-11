Avis di Marsala: "Abbiamo urgente bisogno di personale infermieristico"

07/11/2020 10:45:00

Abbiamo urgente bisogno di personale infermieristico”.

È l'accorato appello che lancia la presidente dell'Avis Isabella Galfano: “Domenica rischiamo di chiudere. Le dottoresse che avevamo disponibili sono state precettate dall'Ospedale per l'emergenza covid in corso e siamo in seria difficoltà ad assicurare l'assistenza ai donatori”.

L'Avis può avvalersi anche di infermieri in pensione e, pertanto, chi fosse nelle condizioni di rendersi disponibile può contattare la sede sociale di via Bruzzesi (0923713567 - segreteria@avismarsala.it), raccordandosi con il medico coordinatore dr. Nunzio Ragona. "Chiediamo in tal senso un aiuto agli Organi di Stampa - aggiunge la presidente Galfano - al fine di non interrompere un servizio di vitale importanza, qual è la raccolta di sacche di sangue".