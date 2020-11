Meteo Trapani. Inizio di settimana con il sole. Le previsioni

09/11/2020 06:10:00

Inizio di settimana comincia ancora con il bel tempo in provincia di Trapani. Sole e temperature gradevoli oggi e anche nei prossimi giorni. Ecco le previsioni.

Lunedì, 9 novembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20.8°C, la minima di 12.8°C, lo zero termico si attesterà a 3262m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 10 novembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20.2°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3218m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.