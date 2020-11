Trapani, l'esame istologico stabilirà se il bambino era vivo quando è stato lanciato nel cortile

09/11/2020 20:19:00

Sarà l'esame istologico a svelare se il neonato, gettato dalla finestra al quinto piano di un complesso residenziale alle porte di Trapani, era nato vivo e se il decesso, pertanto, è stato conseguenza di quel volo di circa 15 metri.

Questo pomeriggio sul corpicino è stata eseguita l'autopsia che, però, non è bastata a dare la risposta al quesito che si sono da subito posti gli investigatori. Uno dei tanti che caratterizza una vicenda che ha sconvolto la città. Frattanto, il Gip ha convalidato l'arresto della mamma che, però, non andrà in carcere, ma la studentessa di 17 anni sarà trasferita in una comunità fuori dalla Sicilia probabilmente.

Il giudice, infatti, ha rigettato la richiesta, avanzata dal Pm, della detenzione in un istituto penitenziario minorile. All'udienza ha preso parte la ragazza collegata in videoconferenza dalla comunità di Caltanissetta dove si trova in attesa della nuova destinazione.