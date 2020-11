In auto senza mascherina: pesanti multe per chi non rispetta le regole

13/11/2020 13:53:00

pesanti multe per chi non rispetta le regole

I controlli per far rispettare l’ultimo Dpcm emesso dal Governo si stanno intensificando su tutto il territorio. Anche chi viaggia in auto deve stare attento alle regole per non incorrere in pesanti sanzioni.

Cosa dice il Dpcm sull’uso della mascherina in auto?

E’ bene sapere che si può andare in auto con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

È esentato da questo vincolo solo chi è con persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare e condividono la stessa abitazione oppure i coinquilini, quindi coppie o amici conviventi. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.