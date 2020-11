Co.Tu.Le.Vi. di Trapani inaugura un centro d'ascolto

13/11/2020 09:10:00

Si è svolta nel pomeriggio del 2 novembre la cerimonia di apertura dello sportello di ascolto “Diana” presso la “Locanda del Samaritano” dei Missionari Vincenziani di Catania. Lo sportello antiviolenza sarà gestito in regime di collaborazione dall’Associazione “Co. Tu. Le Vi.” di Trapani e dall’Associazione famiglie “Il Sentiero” - Onlus di Catania.



Presenti alla firma del protocollo, oltre agli ospiti e agli operatori della struttura, il legale rappresentante del servizio Padre Mario Sirica, la presidente CO. TU. LE VI. Aurora Ranno, la presidente del gruppo di volontariato vincenziano Celeste Ortolano e la locale referente legale CO. TU. LE VI. Avv. Alessandra Castorina del Foro di Catania.



Nel corso dell’evento (tenutosi nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus) la presidente Ranno ha esposto ai presenti la mission della CO. TU. LE VI., le attività espletate nel corso degli anni, nonché la non secondaria importanza di una presenza territoriale stabile e costante capace di assicurare in tempi brevi la massima protezione alle vittime richiedenti supporto.

Il servizio di ascolto ed assistenza sarà inoltre operativo nelle diverse parrocchie della città di Catania nelle quali opera il gruppo di volontariato vincenziano.

Giovedì, invece, alla presenza del dirigente scolastico Anna Maria Sacco e di una rappresentanza di studenti, si è svolta la premazione degli alunni della classe 3° A dell’ I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” di Trapani partecipanti al progetto “Social Media Addiction – metti un freno alla tua vita online” promosso dalla stessa CO. TU. LE VI., avente ad oggetto le nuove forme di dipendenza e le insidie relative al mondo del web.



Il percorso di formazione, reso possibile anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Trapani, ha fornito ai giovani discenti elementi utili per riconoscere, prevenire e contrastare potenziali forme di violenza e sopraffazione che - spesso - si annidano nel vasto mondo di internet.

I giovani vincitori, Candela Giada e Di Bella Adriano, sono stati premiati con un tablet che verrà messo a disposizione della didattica.



Nel corso della cerimonia, inoltre, l’Associazione CO. TU. LE VI. e l’Istituto comprensivo “Montalto” hanno formalizzato l’apertura di uno sportello di ascolto che verrà messo a disposizione della popolazione scolastica. A svolgere il servizio di assistenza saranno le psicologhe Rosaria Santangelo, Marcela Tortorici e Margherita Ficara e l’assistente sociale Francesca Romano.



Per il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida e il vicesindaco Vincenzo Abbruscato, assessore con delega in materia di pubblica istruzione “l’attenzione che si rivolge ai giovani, sia in ambito scolastico che - in prospettiva - in ambito familiare e sociale non è mai troppa. Il Comune di Trapani, in collaborazione con gli enti e le associazioni di volontariato presenti sul territorio intende promuovere ed ampliare la rete di ascolto, assistenza e protezione posta a tutela dei nostri figli e dei nostri nipoti”.

Per la Presidente Aurora Ranno “l’ausilio dell’Amministrazione comunale è fondamentale affinché i nostri giovani non si sentano mai soli. In questa sede pertanto intendiamo rivolgere i più sentiti ringraziamenti ai rappresentanti della Giunta municipale e alla dirigenza dell’Istituto Montalto per la sensibilità mostrata e l’impegno profuso”.