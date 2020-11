Sicilia, la bisca clandestina ai tempi del Covid

14/11/2020 09:30:00

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno scoperto e sequestrato una bisca clandestina.



In particolare, i militari, insospettiti dal via vai di persone nei pressi di un locale situato nel centro cittadino, hanno effettuato un accesso al fine di controllare il rispetto delle prescrizioni per l’emergenza del COVID-19.

Una volta entrati, i Finanzieri hanno scoperto che veniva praticato gioco d’azzardo in diversi tavoli. Nello specifico, i sei avventori del locale erano intenti a giocare a carte utilizzando soldi e fiches.



Il gestore del locale, un pensionato, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione autorizzativa della sala da gioco.

I sette i soggetti sono stati quindi denunciati all’A.G. per i reati di organizzazione e partecipazione al gioco d’azzardo.