La marsalese Anna Grassellino tra le 20 donne dell'anno per D di Repubblica

14/11/2020 09:00:00

La scienziata marsalese Anna Grassellino è tra le venti donne scelte da D di Repubblica come donna dell’anno.

Il 17 ottobre la rivista di Repubblica ha proposto 50 italiane eccellenti che hanno lasciato un segno forte nel 2020. I lettori hanno dato le loro preferenze. Da qui e 20 donne uscite dalla votazione, che si è conclusa il 31 ottobre.

C'è ancora una settimana di tempo per premiare, all’interno di questa “rosa” ristretta la donna dell'anno. E tra loro c'è Anna Grassellino. Siciliana di Marsala, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica a Pisa, è andata negli Usa. Dove si è specializzata in fisica e dove dal 2012 lavora al Fermilab, un caposaldo della ricerca sulla Fisica delle Alte Energie. È stata incaricata di progettare il computer quantico più potente mai creato. L’obiettivo è conciliare l’"instabilità" degli stati quantici - in termini tecnici si chiama decoerenza - con l’esigenza di ottenere calcoli esatti, ampliando enormemente la potenza di calcolo dei computer con ricadute importanti per la ricerca di base e le scienze biomediche. E' possibile votare cliccando qui (attenzione, bisogna esprimere obbligatoriamente tre preferenze).