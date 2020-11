Contributo di UniCredit all'associazione "Don Bosco con i giovani" di Trapani

14/11/2020 07:00:00

La realizzazione di un servizio docce e di una lavanderia per le attività di volontariato a favore di soggetti svantaggiati, svolte dall’Associazione “Don Bosco con i Giovani” di Trapani, è stata resa possibile grazie al contributo economico di UniCredit.



“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore come banca: noi vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società. In UniCredit crediamo che per fare bene bisogna fare del bene e questo si traduce concretamente in diverse iniziative. Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia circa 1 milione 700 mila euro a 159 onlus che operano nell’isola”.



L’Associazione di promozione sociale “Don Bosco con i Giovani” svolge, già da diversi anni, un’intensa attività a Trapani sul versante della formazione dei giovani e dell’integrazione in favore di soggetti più svantaggiati. Le docce solidali si trovano nell’atrio dell’oratorio Salesiani, davanti il campo di calcetto e permetteranno di assicurare l’igiene personale a chi si trova in stato di necessità.



“Vogliamo ringraziare UniCredit per aver creduto nel nostro progetto così particolare ed innovativo, mostrando così attenzione ai bisogni e alle necessità del territorio” ha dichiarato Salvatore Bonfiglio, Presidente dell'APS Don Bosco con i Giovani.