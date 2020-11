Trapani, la malattia e il sucidio: la tragedia di una famiglia 

15/11/2020 10:00:00

Il racconto degli abitanti di via Erodoto, nel popolare quartiere Sant’Alberto a Trapani, è drammatico: “Una tragedia nella tragedia. Una famiglia spazzata via in un lampo. Prima la madre anziana e poi il figlio che per disperazione ha compiuto un gesto estremo. Siamo sconvolti. Davide, tifosissimo della Roma, era una brava persona e qui lo conoscevamo tutti”.

La quiete di via Erodoto viene spezzata, nel tardo pomeriggio di ieri, dalla sirena di un’ambulanza del 118. In un palazzina popolare una donna di 83 anni, affetta da patologie, sta male. I soccorritori capiscono che per lei non c’è più niente da fare. L’anziana non viene nemmeno trasportata in ospedale.

Poco dopo ad attirare l’attenzione degli inquilini dello stabile, sono le urla strazianti del figlio: la donna è deceduta.

Cala la sera in via Erodoto. In giro ormai poche persone. All’improvviso un tonfo. Davide, sconvolto per la perdita della madre a cui era legatissimo, si è buttato dal balcone di casa. Quando giungono oltre alla polizia e ai carabinieri, i soccorritori del 118 per lui, riverso sull’asfalto in una pozza di sangue, ormai non c’è più nulla da fare. Aveva 43 anni.