Il Pd: "Fare attenzione ai rifornimenti i bombole d'ossigeno a Pantelleria e Favignana"

15/11/2020 12:00:00

"Prestare la massima attenzione ai rifornimenti di bombole di ossigeno per l'Ospedale B. Nagar di Pantelleria, per il Presidio Territoriale di Emergenza di Favignana e per le farmacie delle due isole della Provincia di Trapani".

È questo quanto chiedono Domenico Venuti e Giuseppe La Francesca rispettivamente Segretario e Responsabile Isole Minori del Partito Democratico della Provincia di Trapani dopo l'allarme lanciato in queste ore da Federfarma.

"La seconda ondata di Corona Virus sta seriamente investendo la nostra provincia - dichiara Domenico Venuti - ecco perché occorre prestare la massima attenzione anche ai presidi territoriali e alle farmacie delle nostre isole minori, per garantire anche le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19".

"La maggiore criticità per le isole minori è quella della distanza dalla terra ferma - continua Giuseppe La Francesca - e con condizioni meteo marine avverse, soprattutto in questo periodo invernale potrebbe diventare difficoltoso l'approvvigionamento di scorte anche in ambito sanitario, sebbene al momento in provincia - chiudono i dirigenti del Partito Democratico Provinciale - non si riscontrano particolari criticità".