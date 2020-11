Addio bel tempo, arriva la pioggia. Allerta meteo gialla in Sicilia e in provincia di Trapani

16/11/2020 06:00:00

Dopo giorni di bel tempo, temperature primaverili, e sole splendente, ecco che arriva la pioggia anche in Sicilia.

La protezione civile ha emanato un avviso meteo con livello d'allerta giallo per otto regioni, compresa la Sicilia. «L'avviso prevede dalla mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo settentrionale e Campania, in estensione, dal pomeriggio, alla Basilicata occidentale. I fenomeni - prosegue la nota - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 16 novembre, allerta gialla sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e su alcuni settori di Molise, Campania, Basilicata e Sicilia».

Pioggia anche in provincia di Trapani, con rovesci anche a carattere temporalesco. Ecco le previsioni.

lunedì, 16 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 22.3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20.9°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2979m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

martedì, 17 novembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 28.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19.1°C, la minima di 16.4°C, lo zero termico si attesterà a 2770m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso.