Mazara, Randazzo: "Ci sono problemi con le ambulanze. Mancano i centri di sanificazione"

"E' assurdo sapere che in una fase così delicata di emergenza sanitaria le ambulanze del 118 debbano recarsi a fine servizio nell'unico centro per la sanificazione sito a Trapani, lasciando i territori scoperti per ore, in quanto molte di esse oggi oltre alle emergenze vengono utilizzate per i trasferimenti in altri Ospedali dei pazienti affetti da COVID19, per non parlare del notevole aggravio dei costi per la Sanità pubblica". Lo scrive in una nota il consigliere comunale della Lega Giorgio Randazzo.

"A questo si aggiunge la lentezza nella manutenzione dei mezzi ormai allo stremo. Mazara, per esempio, da giorni affronta l'emergenza con un'ambulanza in meno sulle due disponibili a causa di un guasto ancora non risolto".

Randazzo con un'interrogazione chiede al Sindaco di Mazara del Vallo di "attivarsi immediatamente con i Sindaci delle città limitrofe per chiedere risposte adeguate all' Assessorato Regionale alla Salute"