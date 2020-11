Ignazio Chianetta coordinatore del Movimento Via a Marsala

18/11/2020 07:50:00

Il Movimento Via a Marsala ha un coordinatore comunale, si tratta di Ignazio Chianetta.

"Il Movimento VIA, in considerazione della necessità di strutturarsi sui territori, in vista delle sempre maggiori richieste di adesioni e degli appuntamenti elettorali che seguiranno, ha deciso di affidare la guida politica comunale a soggetti che ne hanno titolo, per adesione e militanza, oltre che per senso delle istituzioni" si legge nella nota.

Chianetta "ha dimostrato senso di responsabilità politica e passione al servizio della città unitamente a capacità".

"Con questa nomina auguriamo a Chianetta buon lavoro, gli organi cittadini appena eletti avranno un interlocutore del Movimento VIA con cui rapportarsi e con cui condividere le scelte portate avanti in ragione del massimo contributo elettorale che è stato reso alle ultime amministrative".