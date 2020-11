Marsala, violenza in centro. L'opposizione sollecita Grillo a fare qualcosa

19/11/2020 07:53:00

I consiglieri comunali dell'opposizione intervengono sugli episodi di violenza che si registrano nel centro storico di Marsala

"Visti i ripetuti, ormai quasi settimanali, episodi di violenza e bullismo che si registrano in città, soprattutto nelle zone del centro storico (così come da ultimo avvenuto lo scorso 17 novembre nei pressi di Porta Mazara); considerato il diffondersi di paura ed apprensione da parte dei cittadini che frequentano le zone centrali della città (soprattutto residenti e negozianti), i quali già nelle ore pomeridiane nutrono timori di potersi ritrovare in spiacevoli situazioni di pericolo nel percorrere le vie del centro storico; considerata altresì l'esigenza di incrementare i controlli da parte delle forze dell'ordine al fine di garantire ordine e sicurezza in tutto il territorio comunale-

Si invita Il sig. Sindaco a sollecitare il Prefetto affinché venga convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per adottare dei piani di intervento che consentano di aumentare il grado di sicurezza in città, assicurando una maggiore presenza di forze dell'ordine in grado di contrastare la microcriminalità".

Lo scrivono in una nota i consiglieri Nicola Fici, Rino Passalacqua, Mario Rodriquez