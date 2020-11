Meteo Sicilia. Tornano pioggia e vento nel fine settimana

20/11/2020 08:18:00

Nuova fase di forte maltempo sull'Italia tra oggi e il weekend del 21-22 novembre. Un’intensa perturbazione (la numero 4 del mese) oggi venerdì 20 novembre concentrerà i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud, dove la giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse, a tratti anche intense, nevicate sulle zone appenniniche e venti forti.

Le correnti fredde al seguito della perturbazione, nel propagarsi a tutta la Penisola, favoriranno anche un sensibile e generalizzato abbassamento delle temperature. Nell’allontanarsi dall’Italia la perturbazione ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che nel fine settimana porterà ancora un po’ di maltempo sulle regioni meridionali e molto vento al Centro-Sud.

Queste invece le previsioni in provincia di Trapani.

Venerdì, 20 novembre: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17.8°C, la minima di 14.2°C, lo zero termico si attesterà a 3136m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Sabato, 21 novembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19.1°C, la minima di 9.4°C, lo zero termico si attesterà a 1989m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 22 novembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9.8°C, lo zero termico si attesterà a 2445m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.