20/11/2020 14:21:00

"In farmacia per i bambini" è l'iniziativa che parte oggi presso la farmacia Bonfanti di Marsala con la raccolta farmaci e prodotti baby care per i bambini in povertà sanitaria.

“In farmacia per i bambini” si prolungherà fino al 27 di novembre, tutti i farmaci e prodotti raccolti verranno devoluti all’associazione onlus “ Marhaba”.