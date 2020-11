Meteo Trapani. Fine settimana ventoso. Oggi piove. Le previsioni

21/11/2020 06:15:00

Fine settimana di vento e pioggia in provincia di Trapani. Le temperature massime si attestano poco sotto i 20 gradi, venti forti in arrivo da Nord, mari mossi e soprattutto oggi pioggia. Ecco le previsioni.

sabato, 21 novembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6.5mm di pioggia. Durante la giornata di la tempeoggiratura massima registrata sarà di 19.4°C, la minima di 9.9°C, lo zero termico si attesterà a 2076m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

domenica, 22 novembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19.7°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2234m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.