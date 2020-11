Favignana, Forgione incontra Faraone e Bellanova: "Rilanciamo la tonnara"

21/11/2020 18:00:00

Il senatore Davide Faraone e la ministra Teresa Bellanova, di Italia Viva, hanno incontrato il sindaco di Favignana Francesco Forgione. Durante l'incontro da parte dei due esponenti di Italia Viva l'impegno a rilanciare la Tonnara "volano di sviluppo economico e turistico".

All’attenzione dei vertici nazionali di Italia Viva il recupero dell’antica tecnica di pesca della mattanza dei tonni a Favignana.

Un incontro soddisfacente per il sindaco Forgione: “Ho fatto presente la ricaduta in termini di produttività e d’identità territoriale per il nostro arcipelago che, indubbiamente, avrebbe anche una ricaduta turistica importante per la nostra isola. La ministra Bellanova ha dimostrato grande sensibilità e sostegno alla richiesta che, come amministrazione comunale, abbiamo avanzato”.

Per il senatore Faraone l’incontro getta le basi per una intesa tra il sindaco e il Ministero competente: “Favignana è una delle isole più belle della Sicilia, la pesca del tonno rappresenta una tradizione che merita un’adeguata considerazione non solo per l’indotto lavorativo ma anche turistico. Adesso si vaglieranno tutti gli aspetti tecnici”.