23/11/2020 04:00:00

Continuano i lavori di manutenzione all'impianto tecnologico all'interno della galleria di Segesta, sull'A29 Palermo Mazara del Vallo.

Per consentirli dalle ore 7 di martedi 24 novembre alle ore 20 di giovedì 26, verrà chiusa alla circolazione la carreggiata da Alcamo in direzione Trapani e sarà attivato per questo il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.