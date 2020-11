Ryanair continua a non far pagare il cambio del volo anche a dicembre e gennaio 

23/11/2020 19:00:00

Niente extra per cambiare il volo. La compagnia aerea Ryanair conferma che non farà pagare extra per cambiare volo anche per tutti i voli comprati a dicembre 2020 e gennaio 2021. I passeggeri potranno quindi cambiare i voli fino al 30 settembre 2021 senza ulteriori costi.

Questo per assicurare che i passeggeri possono comprare ora biglietti senza paura di dover perdere soldi. Non sapendo ancora come è la situzione dei vaccini è fondamentale che i clienti si sentano sicuri di poter comprare biglietti ora e poter poi comunque fare cambiamenti in seguito. Per il momento le tariffe per cambiare il volo ritorneranno per i voli prenotati da febbraio.